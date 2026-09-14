Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»
Футбольная Бундеслига поздравила Александра Зверева с победой на US Open 2026

Бундеслига поздравила Зверева с победой на US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бундеслига поздравила немецкого теннисиста Александра Зверева с победой в Открытом чемпионате США-2026.

13 сентября 29-летний немец обыграл американца Бена Шелтона в финале US Open-2026. Зверев выиграл второй титул на турнирах «Большого шлема». Первый титул теннисист взял в июне этого года, став победителем «Ролан Гаррос».

«Наконец-то прорвало! Поздравляем Александра Зверева с победой на US Open, — всего через три месяца после триумфа в Париже», — говорится в сообщении пресс-службы Бундеслиги в соцсети X.

После победы на US Open Зверев занимает второе место в рейтинге ATP, уступая только итальянцу Яннику Синнеру.

Александр Зверев.Зверев — лучший теннисист 2026-го! Взял второй титул на турнирах «Большого шлема»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
US Open
Александр Зверев (теннис)
Читайте также
Силы ПВО сбили 5706 беспилотников в зоне СВО за неделю
«Хотелось бы вернуться в топ-15». Интервью Карена Хачанова
Лавров и Мантуров проголосовали на выборах депутатов Госдумы
Актера из «Великолепного века» задержали в Турции по делу о наркотиках
«Мне еще нужно попасть в состав». Овечкин оценил силу «Вашингтона» и надеется пошуметь в Кубке Стэнли
Захаряна не взяли, но не списали, Соболев вызвали впервые за три года, Карпин оценил соперников, но не всех. Что творится со сборной России
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы». Валентина Виноградова
«Волейбол. Наши чемпионы». Валентина Виноградова
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Хачанов: «Пока Джокович играет — всегда будет среди фаворитов»
Хачанов — о результатах Зверева: «Саша заслуженно был в пятерке лучших игроков мира долгие годы»
«Хотелось бы вернуться в топ-15». Интервью Карена Хачанова
«У нас свободные отношения. Хочет — прилетает, не хочет — не прилетает». Рублев разбаловал Сафина
Алькарас вслед за Синнером и Зверевым квалифицировался на Итоговый турнир
Джокович выступит на турнире в Пекине, где ни разу не проигрывал
Материалы сюжета: US Open 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
17-летняя теннисистка Анна Пушкарева рассказала о любви к чтению
Пушкарева: «Круто, что можно добиваться результата в 16, но не считаю, что теперь это правило для всех»
Пушкарева: «Не думала, что дойду до финала на US Open»
Пушкарева — о «баранке» в финале юниорского US Open: «Не вижу смысла на ней зацикливаться»
Рыбакина не примет участия в финальной части Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы
«Хотелось бы вернуться в топ-15». Интервью Карена Хачанова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарпищев: «Андреева чуть не дотягивает до первых четырех теннисисток рейтинга WTA»

«Бавария» поздравила Зверева с победой на US Open-2026
Новости
RSS RSS
Все новости