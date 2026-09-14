Бундеслига поздравила Зверева с победой на US Open

Бундеслига поздравила немецкого теннисиста Александра Зверева с победой в Открытом чемпионате США-2026.

13 сентября 29-летний немец обыграл американца Бена Шелтона в финале US Open-2026. Зверев выиграл второй титул на турнирах «Большого шлема». Первый титул теннисист взял в июне этого года, став победителем «Ролан Гаррос».

«Наконец-то прорвало! Поздравляем Александра Зверева с победой на US Open, — всего через три месяца после триумфа в Париже», — говорится в сообщении пресс-службы Бундеслиги в соцсети X.

После победы на US Open Зверев занимает второе место в рейтинге ATP, уступая только итальянцу Яннику Синнеру.