Самсонова пробилась в полуфинал парного турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар обыграли Азию Мухаммед (США) и Деми Схурс (Нидерланды) в четвертьфинале турнира в Штутгарте в парном разряде — 6:1, 6:1.

Игра продолжалась 53 минуты.

В полуфинале Самсонова и Меличар встретятся с победительницами пары Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 2).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1?064?510 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды, 4) — 6:1, 6:1