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17 апреля, 23:15

Остапенко обыграла 11-ю ракетку мира Наварро и вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте

Руслан Минаев
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Представляющая Латвию Елена Остапенко стала четвертьфиналисткой турнира в Штутгарте.

Во втором круге 24-я ракетка мира победила американку Эмму Наварро, занимающую 11-ю строчку. Матч длился 2 часа 20 минут и завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:2.

В 1/4 финала Остапенко сыграет с полькой Игой Свентек, которую победила 5 раз в 5 матчах.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия) — Эмма Наварро (США, 7) — 7:5, 3:6, 6:2

Елена Остапенко
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