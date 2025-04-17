Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Руане, Грачева выбыла
Украинка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Руане.
Во втором круге она обыграла Ангелину Калинину (Украина) со счетом 6:4, 6:0. Матч длился 1 час 21 минуту.
В четвертьфинале Свитолина сыграет с испанкой Джесикой Бусас Манейро, которая победила Варвару Грачеву (Франция) — 6:3, 6:3.
Руан (Франция)
Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole
Призовой фонд 275 094 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 1) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:0
Джессика Бусас Манейро (Испания) — Варвара Грачева (Франция) — 6:3, 6:3
Новости