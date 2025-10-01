Теннис
Сегодня, 11:00

Мирра Андреева — Сонай Картал: трансляция матча турнира WTA в Пекине

Мирра Андреева и Сонай Картал сыграют в четвертом круге турнира в Пекине 1 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российская теннисистка Мирра Андреева и британка Сонай Картал встретятся в четвертом круге турнира WTA в Пекине (Китай) в среду, 1 октября. Начало игры — ориентировочно в 11.10 по московскому времени.

Мирра Андреева — Сонай Картал: трансляция турнира WTA в Пекине (видео онлайн)

Смотреть прямую трансляцию встречи Андреева — Картал можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Результат игры Андреева — Картал можно отслеживать в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

18-летняя Андреева — пятая ракетка мира. На предыдущей стадии Мирра обыграла испанку Джессику Бузас Манейро (6:4, 6:1)

23-летняя Картал занимает 81-е место в мировом рейтинге, в третьем круге Сонай обыграла Майю Джойнт из Австралии (6:3, 6:2).

