Потапова уступила Носковой в четвертом круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла представительнице Чехии Линде Носковой в четвертом круге турнира в Пекине — 2:6, 4:6.

Матч продлился 1 час 24 минуты.

На счету Потаповой ни одной подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Ее соперница сделала 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.

В следующем круге 20-летняя Носкова сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Сонай Картал (Великобритания).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Линда Носкова (Чехия, 26) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:4