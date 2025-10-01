Мирра Андреева и Сонай Картал встретятся в матче турнира в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева встретится с британкой Сонай Картал в четвертом круге турнира WTA в Пекине в среду, 1 октября. Игра начнется не ранее 11.00 по московскому времени.

Результаты игрового дня турнира можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции турнира WTA в Пекине. Видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Победитель матча в четвертьфинале встретится с победителем игры россиянки Анастасии Потаповой и Линды Носковой из Чехии.

Андреева и Картал по ходу турнира в Пекине не проиграли ни одного сета. На пути к четвертому раунду Мирра победила Чжу Линь и Джессику Бузас Манейро, а Сонай — Алисию Паркс, Дарью Касаткину и Майю Джойнт.