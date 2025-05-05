Мирра Андреева осталась седьмой в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила 7-е место в мировом рейтинге WTA. На турнире в Мадриде она дошла до четвертьфинала, но проиграла Коко Гауфф, которая затем вышла в финал.

Диана Шнайдер, с которой Андреева выиграла серебро Олимпиады-2024, поднялась на 11-е место — в Мадриде она остановилась на четвертом раунде.

Арина Соболенко из Белоруссии обыграла Гауфф в финале и остается лидером женского тенниса.

Рейтинг WTA, версия от 5 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11118 очков;

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 6773;

3 (4). Коко Гауфф (США) — 6603;

4 (3). Джессика Пегула (США) — 6243;

5 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4875;

6 (5). Мэдисон Кис (США) — 4824;

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4781;

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4193;

9 (10). Эмма Наварро (США) — 3797;

10 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3761;

11 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 3023...

20 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2158;

21 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 2150...

28 (29). Анна Калинская (Россия) — 1674...

34 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 1469...

50 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1132...

52 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1088...

57 (54). Полина Кудерметова (Россия) — 1022...

67 (76). Анна Блинкова (Россия) — 917...

85 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 814...

98 (97). Эрика Андреева (Россия) — 740.