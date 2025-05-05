Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

5 мая, 13:00

Стала известна сетка турнира WTA 1000 в Риме, Андреева и Гауфф могут сыграть в 1/4 финала

Руслан Минаев

В Риме прошла жеребьевка турнира серии WTA 1000, который пройдет с 6 по 17 мая.

В нем примут участие россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анна Калинская и Людмила Самсонова.

Потенциальные четвертьфинальные пары:

Арина Соболенко (Белоруссия) — Чжэн Циньвень (Китай)

Коко Гауфф (США) — Мирра Андреева (Россия)

Ясмин Паолини (Италия) — Джессика Пегула (США)

Мэдисон Киз (США) — Ига Свентек (Польша)

Среди россиянок, которые уже узнали соперниц в первом круге:

Анастасия Потапова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина)

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания)

Вероника Кудерметова (Россия) — Лукреция Стефанини (Италия)

Победительницей турнира в 2024 году стала полька Ига Свентек, победив в финале белоруску Арину Соболенко со счетом 6:2, 6:3.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Читайте также
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Из Алматы

    Она высказалась, что на неё психологически давит то, что её тренер, Кончита Мартинес, в 1993-96 годах четыре раза подряд (!) побеждала в Риме... Этакое "заочное соперничество", в котором Мирра, хочет, конечно, "обыграть" свою наставницу, для чего лучше уже сейчас открывать счёт этим победам, что весьма и весьма нелегко, учитывая "заряженных" соперниц и нерешённые проблемы Мирры. Вообще на турнире рекордное количество раз побеждала Крис Эверт - 5. По 4, кроме Мартинес, - Габриэла Сабатини и Серена Уильямс. По 3 - Маргарет Корт, Мария Шарапова и Ига Швентек.

    06.05.2025

  • Из Алматы

    Ещё любопытно, что в лайв-рейтинге, т.к. Швентек предстоит "защищать" тысячу очков, она уже упала на 4-е место. Вполне возможно, что это только начало её рейтинговой "просадки"... А на втором теперь впервые в карьере Пегула. Любопытно, сумеет ли удержаться, или её кто-нибудь потеснит (снова Швентек и/или Гауфф).

    06.05.2025

  • Forz

    Анисимова в восьмушке Гофф. Сетка у Мирры нормальная, Томова не подарок, но точно не сильнее Бузковой и тем более Френх. Носкова на глине так себе, особенно на медленной, как в Риме. Наварро аналогично. Реальные проблемы только в 1/4, но надеюсь в этот раз она все-таки Гофф вынесет, хотя той еще надо сквозь Александрову и Анисимову (скорее всего) пробиться будет. Поглядим

    05.05.2025

  • Forz

    Пегула на красном грунте никогда сильна не была, так что Шнайдер если выложится и рук опускать не будет может и финал выйти. В полуфинал уж точно.

    05.05.2025

  • AlexM

    Удачи Мирре Андреевой на турнирах, победы и успехов.

    05.05.2025

  • Из Алматы

    А Калинская, победя в 1/32 Стирнз, выходит, скорее всего, на Киз. В Мадриде Мэди победила 7-5, 7-6, то есть "на тоненького". В Риме чаша веcов вполне может и качнуться в пользу Анны, вдохновлённой победой в парном турнире.

    05.05.2025

  • Из Алматы

    И у Дианы нелегкая сетка. С выходом в 1/8 на Пегулу. В принципе, при сохранении боевого настроя может и дальше пройти; там после травмы не особо блещущая Паолини либо Жабер/Остапенко/Мухова...

    05.05.2025

  • Из Алматы

    Нормально. Есть стимул Мирре взять реванш у Коко. Причём до этого, в 1/8-й, возможно, нужно будет ещё и аналогично победить Анисимову. А в 1/16, возможно, уже Таусон будет готова к реваншу. Причём, если Мирра дойдёт до 1/2 финала, то там, скорее всего, аналогично её будет поджидать Соболенко. В общем, "весёленькая" сетка у Мирры. Сплошные "зарубы" предстоят. :) Разве что, кроме первой игры с победителем матча Томова-квалифаер (правда, и там может попасться, например, Саккари, уже в Мадриде побеждавшая Линетт и Паолини...).

    05.05.2025

  • Dreamlike

    Могут, если Андреева дойдёт до туда

    05.05.2025

  • Forz

    Опять 25. Ну почему не в четверть к Пегуле

    05.05.2025

    • Мирра Андреева осталась седьмой в рейтинге WTA

    Эрика Андреева проиграла в стартовом матче квалификации турнира в Риме

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости