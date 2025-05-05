Стала известна сетка турнира WTA 1000 в Риме, Андреева и Гауфф могут сыграть в 1/4 финала

В Риме прошла жеребьевка турнира серии WTA 1000, который пройдет с 6 по 17 мая.

В нем примут участие россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анна Калинская и Людмила Самсонова.

Потенциальные четвертьфинальные пары:

Арина Соболенко (Белоруссия) — Чжэн Циньвень (Китай)

Коко Гауфф (США) — Мирра Андреева (Россия)

Ясмин Паолини (Италия) — Джессика Пегула (США)

Мэдисон Киз (США) — Ига Свентек (Польша)

Среди россиянок, которые уже узнали соперниц в первом круге:

Анастасия Потапова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина)

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания)

Вероника Кудерметова (Россия) — Лукреция Стефанини (Италия)

Победительницей турнира в 2024 году стала полька Ига Свентек, победив в финале белоруску Арину Соболенко со счетом 6:2, 6:3.