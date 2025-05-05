Андреева и Александрова остались в восьмерке чемпионской гонки WTA

Россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова сохранили свои позиции в первой восьмерке чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).

По итогам турнира WTA 1000 в Мадриде Мирра Андреева осталась на третьем месте, а Екатерина Александрова — на восьмом. Еще одна представительница России Диана Шнайдер вошла в топ-20 и заняла двадцатую позицию.

Чемпионская гонка WTA, версия от 5 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4905;

2 (2). Мэдисон Киз (США) — 3284;

3 (3). Мирра Андреева (Россия) — 2840;

4 (4). Ига Свентек (Польша) — 2813;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 2483;

6 (12). Коко Гауфф (США) — 1948;

7 (16). Элина Свитолина (Украина) — 1536;

8 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 1501;

9 (7). Эмма Наварро (США) — 1477;

10 (6). Аманда Анисимова (США) — 1470...

20 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 909...

23 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 778.