5 мая, 09:17

Андреева и Александрова остались в восьмерке чемпионской гонки WTA

Камила Абдурахманова
корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова сохранили свои позиции в первой восьмерке чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).

По итогам турнира WTA 1000 в Мадриде Мирра Андреева осталась на третьем месте, а Екатерина Александрова — на восьмом. Еще одна представительница России Диана Шнайдер вошла в топ-20 и заняла двадцатую позицию.

Чемпионская гонка WTA, версия от 5 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4905;
2 (2). Мэдисон Киз (США) — 3284;
3 (3). Мирра Андреева (Россия) — 2840;
4 (4). Ига Свентек (Польша) — 2813;
5 (5). Джессика Пегула (США) — 2483;
6 (12). Коко Гауфф (США) — 1948;
7 (16). Элина Свитолина (Украина) — 1536;
8 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 1501;
9 (7). Эмма Наварро (США) — 1477;
10 (6). Аманда Анисимова (США) — 1470...
20 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 909...
23 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 778.

