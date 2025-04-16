Мирра Андреева и Эрика Андреева сыграют в первом круге турнира в Штутгарте

Российские теннисистки Мирра Андреева и Эрика Андреева сыграют в первом раунде турнира WTA в Штутгарте (Германия) в среду, 16 апреля. Матч сестер Андреевых начнется ориентировочно в 13.30 по московскому времени.

Мирра Андреева — Эрика Андреева: трансляция матча турнира WTA в Чарлстоне в прямом эфире (видео)

Смотреть прямую трансляцию встречи можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео». Права на показ турниров WTA официально в России не реализованы.

Узнать результат игры Мирра Андреева — Эрика Андреева можно в теннисном матч-центре и разделе WTA сайта «СЭ».

17-летняя Мирра — девятая ракетка мира. 20-летняя Эрика занимает 97-е место в мировом рейтинге.