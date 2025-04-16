Дарт пожаловалась на запах соперницы, но позже извинилась за свои слова

На турнире WTA-250 в Руане матч первого круга между француженкой Луа Буассон и британкой Хэрриет Дарт запомнился курьезным эпизодом.

В ходе игры 28-летняя Дарт обратилась к судье с жалобой на неприятный запах, исходящий от Буассон. Британка просила арбитра сделать сопернице замечание о необходимости использовать дезодорант. Судья проигнорировала нестандартную претензию.

Дарт потерпела поражение от 21-летней Буассон, занимающей 303-е место в мировом рейтинге, со счетом 0:6, 3:6.

Позже Дарт принесла извинения за свой поступок в социальных сетях.

«Хочу обратиться ко всем и принести свои искренние извинения за слова, сказанные мной сегодня на корте. Это была эмоциональная реакция в горячке матча, о которой я сейчас глубоко сожалею. Подобное поведение не соответствует моим принципам, и я полностью признаю свою ошибку. Я испытываю огромное уважение к Луа и ее сегодняшней игре. Этот случай станет для меня важным уроком, и я сделаю все, чтобы впредь демонстрировать только лучшее поведение на корте», — написала британская спортсменка.

Луа Буассон также не оставила без внимания этот инцидент. Она опубликовала фото с антиперспирантом и написала: «Dove, кажется, нужно начать сотрудничество».