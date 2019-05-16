Конта, Мугуруса и Бертенс вышли в третий круг турнира в Риме

Британка Джоанна Конта обыграла в трех сетах американку Слоан Стивенс во втором круге турнира WTA в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты.

В следующем раунде 27-летняя Конта встретится с Винус Уильямс.

В других встречах дня испанка Гарбинье Мугуруса переиграла Дэниэлл Коллинз, представительница Швейцарии Белинда Бенчич уступила француженке Кристине Младенович, голландка Кики Бертенс победила Аманду Анисимову из США.

Немка Юлия Гергес снялась по ходу матча с румынкой Михаэлой Бузарнеску.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 151 788 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Джоанна Конта (Великобритания) – Слоан Стивенс (США, 7) – 6:7(3:7), 6:4, 6:1

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Дэниэлл Коллинз (США) – 6:4, 4:6, 6:2

Кристина Младенович (Франция, Q) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 2:6, 6:1

Кики Бертенс (Голландия, 6) – Аманда Анисимова (США, LL) – 6:2, 4:6, 7:5

Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Юлия Гергес (Германия, 16) – 6:4, 3:6, 4:4 отказ 2-го игрока