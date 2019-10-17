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Гергес — в 1/4 финала турнира в Люксембурге

22:50
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Немка Юлия Гергес, посеянная на турнире в Люксембурге под вторым номером, вышла в четвертьфинал. В матче второго круга она одержала волевую победу над румынкой Сораной Кирстя — 4:6, 6:4, 6:4.

За право выйти в полуфинал Гергес сразится с Моникой Пуиг.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Гергес (Германия, 2) — Сорана Кирстя (Румыния) — 4:6, 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/luxembourg/2019/

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