Гергес — в 1/4 финала турнира в Люксембурге
22:50
Немка Юлия Гергес, посеянная на турнире в Люксембурге под вторым номером, вышла в четвертьфинал. В матче второго круга она одержала волевую победу над румынкой Сораной Кирстя — 4:6, 6:4, 6:4.
За право выйти в полуфинал Гергес сразится с Моникой Пуиг.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Юлия Гергес (Германия, 2) — Сорана Кирстя (Румыния) — 4:6, 6:4, 6:4
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