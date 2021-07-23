Заневская обыграла Парризас-Диас и вышла в полуфинал турнира в Гдыне
21:27
Бельгийская теннисистка Марина Заневская обыграла испанку Нурию Парризас-Диас (6:3, 6:2) в 1/4 финала турнира WTA в Гдыне (Польша).
В полуфинале бельгийка сыграет с победительницей пары Катаржина Кава (Польша) — Катерина Козлова (Украина).
Гдыня (Польша)
Турнир WTA Poland Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Марина Заневская (Бельгия) — Нурия Парризас-Диас (Испания, 9) — 6:3, 6:2
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