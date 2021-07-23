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Заневская обыграла Парризас-Диас и вышла в полуфинал турнира в Гдыне

21:27

Бельгийская теннисистка Марина Заневская обыграла испанку Нурию Парризас-Диас (6:3, 6:2) в 1/4 финала турнира WTA в Гдыне (Польша).

В полуфинале бельгийка сыграет с победительницей пары Катаржина Кава (Польша) — Катерина Козлова (Украина).

Гдыня (Польша)

Турнир WTA Poland Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марина Заневская (Бельгия) — Нурия Парризас-Диас (Испания, 9) — 6:3, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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