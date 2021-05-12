Барти победила Шведову и вышла в 1/8 финала турнира в Риме
Австралийская теннисистка Эшли Барти во втором круге турнира в Риме обыграла Ярославу Шведову из Казахстана со счетом 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Первая ракетка мира сделала 7 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.
В 1/8 финала Барти встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Вероника Кудерметова (Россия).
В другом матче второго круга чешка Каролина Плишкова обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счетом 6:2, 6:3.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Ярослава Шведова (Казахстан) — 6:4, 6:1
Каролина Плишкова (Чехия, 9) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:2, 6:3
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