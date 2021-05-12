Барти победила Шведову и вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Австралийская теннисистка Эшли Барти во втором круге турнира в Риме обыграла Ярославу Шведову из Казахстана со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Первая ракетка мира сделала 7 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Барти встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Вероника Кудерметова (Россия).

В другом матче второго круга чешка Каролина Плишкова обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счетом 6:2, 6:3.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Ярослава Шведова (Казахстан) — 6:4, 6:1

Каролина Плишкова (Чехия, 9) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:2, 6:3