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Кербер, Остапенко и Мугуруса вышли во второй раунд турнира в Риме

22:47
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Состоялись матчи первого раунда турнира WTA в Риме (Италия).

В следующую стадию турнира пробились немка Ангелик Кербер, австралийка Айла Томлянович, Елена Остапенко из Латвии, а также представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелик Кербер (Германия) — Ализе Корне (Франция, Q) — 6:2, 7:5

Елена Остапенко (Латвия) — Джоанна Конта (Великобритания, 16) — 6:3, 6:1

Айла Томлянович (Австралия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:4, 6:2

Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) — Патрича Мария Тиг (Румыния, LL) — 6:1, 6:2

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