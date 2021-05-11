Кербер, Остапенко и Мугуруса вышли во второй раунд турнира в Риме
22:47
Состоялись матчи первого раунда турнира WTA в Риме (Италия).
В следующую стадию турнира пробились немка Ангелик Кербер, австралийка Айла Томлянович, Елена Остапенко из Латвии, а также представительница Испании Гарбинье Мугуруса.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелик Кербер (Германия) — Ализе Корне (Франция, Q) — 6:2, 7:5
Елена Остапенко (Латвия) — Джоанна Конта (Великобритания, 16) — 6:3, 6:1
Айла Томлянович (Австралия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:4, 6:2
Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) — Патрича Мария Тиг (Румыния, LL) — 6:1, 6:2
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