Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Риме
13:01
Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге турнира в Риме обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 2:6, 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Украинка сделала 2 эйса и совершила 4 двойные ошибки, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 11.
В 1/8 финала Свитолина встретится с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) — Бернарда Пера (США).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Аманда Анисимова (США) — 2:6, 6:3, 6:4
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