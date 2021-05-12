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Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Риме

13:01
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Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге турнира в Риме обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Украинка сделала 2 эйса и совершила 4 двойные ошибки, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 11.

В 1/8 финала Свитолина встретится с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) — Бернарда Пера (США).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Аманда Анисимова (США) — 2:6, 6:3, 6:4

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