Синякова и Таунсенд победили Эррани и Паолини в финале парного разряда Итогового турнира WTA

Чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд победили итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини в финале Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде — 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Синякова и Таунсенд выполнили 2 эйса, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 из 8 брейк-поинтов. На счету Эррани и Паолини 0 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-поинта (из 4).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA FAGE WTA Finals Indian Wells

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 2) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 8) — 6:4, 6:3