Мирра Андреева — Элина Свитолина: прямая трансляция финала Итогового турнира WTA

В воскресенье, 15 ноября, украинка Элина Свитолина и россиянка Мирра Андреева сыграют в финале Итогового турнира WTA-2026. Встреча состоится на хардовом покрытии корта Stadium 2 комплекса Indian Wells Tennis Garden в Индиан-Уэллсе (США). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Свитолина — Андреева: онлайн-трансляция финала Итогового турнира WTA в прямом эфире (видео)

За ходом встречи, изменением счета и итоговым результатом матча Свитолина — Андреева можно следить в теннисном матч-центре «СЭ».

Эфиры можно искать в тематических теннисных сообществах «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Мирра Андреева впервые выступает на Итоговом турнире WTA и дошла до финала без поражений. На групповом этапе третья ракетка мира победила Элину Свитолину (6:4, 6:0), Арину Соболенко (6:4, 6:0) и Диану Шнайдер (6:2, 6:1). В полуфинале россиянка оказалась сильнее Джессики Пегулы (6:3, 6:4).

Элина Свитолина вышла в плей-офф со второго места в группе. После поражения от Андреевой шестая ракетка мира обыграла Каролину Мухову (3:6, 6:2, 6:2) и Арину Соболенко (6:3, 3:6, 6:1), а в полуфинале победила Линду Носкову (6:2, 6:1). Для украинки это третий финал Итогового турнира WTA в карьере.