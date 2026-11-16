Мирра Андреева стала восьмой теннисисткой с титулом Итогового турнира WTA в дебюте — в компании Серены и Шараповой

Мирра Андреева победила Элину Свитолину (7:5, 6:3) в финале Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Россиянка стала восьмой теннисисткой в истории, выигравшей соревнования в своем первом выступлении в одиночном разряде.

До Андреевой подобного достижения добивались только семь спортсменок. Как сообщает WTA, первой чемпионкой-дебютанткой стала Крис Эверт, победившая на первом турнире в 1972 году. Впоследствии это удавалось Эвонн Гулагонг (1974), Серене Уильямс (2001), Марии Шараповой (2004), Петре Квитовой (2011), Доминике Цибулковой (2016) и Эшли Барти (2019).

Таким образом, Андреева стала первой новой обладательницей этого достижения за семь лет. В 2026 году 19-летняя россиянка впервые выступила в одиночном разряде Итогового турнира. Годом ранее она была запасной участницей соревнований, но на корт не выходила.

На пути к титулу Андреева выиграла все три матча группового этапа, победив Свитолину, Арину Соболенко и Диану Шнайдер, а затем обыграла Джессику Пегулу в полуфинале. В финале россиянка вновь оказалась сильнее Свитолиной. Все пять встреч она завершила в двух сетах, не проиграв ни одной партии.

Для Андреевой это первый титул Итогового турнира и седьмая победа в одиночных соревнованиях WTA за карьеру.