Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

Мирра Андреева стала восьмой теннисисткой с титулом Итогового турнира WTA в дебюте — в компании Серены и Шараповой

Дмитрий Сомов
Фото Reuters

Мирра Андреева победила Элину Свитолину (7:5, 6:3) в финале Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Россиянка стала восьмой теннисисткой в истории, выигравшей соревнования в своем первом выступлении в одиночном разряде.

До Андреевой подобного достижения добивались только семь спортсменок. Как сообщает WTA, первой чемпионкой-дебютанткой стала Крис Эверт, победившая на первом турнире в 1972 году. Впоследствии это удавалось Эвонн Гулагонг (1974), Серене Уильямс (2001), Марии Шараповой (2004), Петре Квитовой (2011), Доминике Цибулковой (2016) и Эшли Барти (2019).

Таким образом, Андреева стала первой новой обладательницей этого достижения за семь лет. В 2026 году 19-летняя россиянка впервые выступила в одиночном разряде Итогового турнира. Годом ранее она была запасной участницей соревнований, но на корт не выходила.

На пути к титулу Андреева выиграла все три матча группового этапа, победив Свитолину, Арину Соболенко и Диану Шнайдер, а затем обыграла Джессику Пегулу в полуфинале. В финале россиянка вновь оказалась сильнее Свитолиной. Все пять встреч она завершила в двух сетах, не проиграв ни одной партии.

Для Андреевой это первый титул Итогового турнира и седьмая победа в одиночных соревнованиях WTA за карьеру.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мария Шарапова
Мирра Андреева
Серена Уильямс
Читайте также
Дубль Сергеева, Колодин и Сметанин на поле. «Динамо» обыграло медиафутбольный клуб ФК 10
Кризис как шанс. Почему Глушенков может стать сильнее. Колонка Казакова
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
Популярное видео
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
«Сочи» — «Шинник»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Шинник»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Велес»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Велес»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Материалы сюжета: Итоговый турнир WTA 2026: расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр
Мирра Андреева выиграла на один матч больше Рыбакиной, разница в рейтинге WTA — 293 очка: итоги сезона-2026
Мирре Андреевой подарили «Мерседес» после победы в финале Итогового турнира WTA
Мирра выиграла Итоговый без потери сета! Андреева повторила рекорд Серены Уильямс и Свентек
Мирра Андреева после победы в финале Итогового турнира WTA: «Хочу поблагодарить себя»
Мирра Андреева станет самой молодой второй ракеткой мира по итогам года со времен Марии Шараповой
Мирра Андреева стала новой российской чемпионкой Итогового турнира WTA после Марии Шараповой
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирра Андреева после победы в финале Итогового турнира WTA: «Хочу поблагодарить себя»

Мирре Андреевой подарили «Мерседес» после победы в финале Итогового турнира WTA
Новости
RSS RSS
Все новости