Мирра Андреева станет самой молодой второй ракеткой мира по итогам года со времен Марии Шараповой

Мирра Андреева завершит сезон-2026 на втором месте мирового рейтинга WTA. В возрасте 19 лет и 201 дня она станет самой молодой второй ракеткой мира по итогам года со времен Марии Шараповой, которая завершила сезон-2006 в этом статусе в возрасте 19 лет и 208 дней.

Андреева гарантировала себе вторую строчку после победы над Джессикой Пегулой в полуфинале Итогового турнира в Индиан-Уэллсе. Американка оставалась единственной теннисисткой, которая еще могла опередить россиянку в итоговом рейтинге, но после поражения лишилась такой возможности. Победа Мирры над Элиной Свитолиной в финале закрепила ее успешное завершение сезона.

На момент завершения турнира Андреевой исполнился 19 год и 201 день. Шарапова закончила 2006-й на второй позиции в возрасте 19 лет и 208 дней. Таким образом, Мирра окажется на семь дней моложе своей соотечественницы на момент завершения сезона в статусе второй ракетки мира.

До этого Андреева поднималась максимум на третье место рейтинга WTA. Этого результата она достигла 12 октября 2026 года. Теперь теннисистка впервые в карьере завершит год в первой двойке мирового рейтинга.

В 2006 году Шарапова также стала второй ракеткой мира по итогам сезона после Жюстин Энен.