Мирра Андреева: «Я просто пыталась использовать много позитивных слов, чтобы подбодрить себя»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что позитивные разговоры с самой собой помогли ей преодолеть нервозность и сохранять хладнокровие во время финального матча Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

Андреева победила украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3.

«Я просто пыталась использовать много позитивных слов, чтобы подбодрить себя. Когда я в таком настроении, играть становится намного проще. Я чувствовала, что с нервами справляться легче. Почему бы не сохранить такой же настрой на матч? Вот почему, возможно, я не так сильно нервничала в важные моменты. Я так взволнована. Я все еще полна энергии, и да, сегодня вечером мы устроим отличный праздничный ужин», — цитирует 19-летнюю теннисистку Reuters.

Андреева завершила турнир без единого проигранного сета, одержав 5 побед подряд. Эта победа стала для нее 55-й в сезоне-2026, что является лучшим показателем, и принесла ей четвертый титул в году. Она стала самой молодой чемпионкой Итогового турнира с 2004 года и поднялась на второе место в мировом рейтинге.