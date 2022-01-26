Шамиль Тарпищев назвал исторической победу Медведева в 1/4 финала Australian Open

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4) в 1/4 финала Australian Open.

«Медведева мы знаем как волевого игрока, — сказал Тарпищев «СЭ». — Начал он не совсем чисто. Видимо, это результат прошлого матча, у него прыгнуло внимание. Отсюда было много простых ошибок. Самое обидное очко он проиграл на геймболе при счете 5:5. Думаю, отсюда начались все проблемы. Надо отдать должное сопернику. Это лучший матч канадца за всю историю. Медведева надо похвалить за волю. Он продолжал биться. Во второй половине Даниил играл чище. Это победа с большим знаком плюс для него. Отыграться с 0:2 — самый исторический матч для Медведева. Но можно вспомнить еще и матчи с Надалем и Джоковичем. В физическом плане нагрузка на Медведева сверхбольшая. Надо смотреть, как он восстановится».

Второй ракетке мира удалось отыграться со счета 0:2. В третьем сете Медведев смог победить на тай-брейке, а затем совершить победный камбэк.

В полуфинале турнира в Мельбурне 25-летний Медведев встретится с греком Стефаносом Циципасом.