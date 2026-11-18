Соболенко стала третьей по призовым в женском теннисе за 2026 год

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заработала за сезон-2026 8 585 243 доллара призовых и заняла третье место среди участниц тура WTA.

Первую строчку в списке призовых по состоянию на 16 ноября занимает Елена Рыбакина из Казахстана — 11 134 420 долларов. Второй стала россиянка Мирра Андреева — 10 522 615 долларов. По сравнению с Андреевой Соболенко получила на 1 937 372 доллара меньше, а от Рыбакиной отстала на 2 549 177 долларов.

Четвертое место по заработанным призовым заняла чешка Линда Носкова (8 286 284 доллара), пятое — американка Кори Гауфф (7 757 496). Таким образом, Соболенко сохранила место в первой тройке и по спортивному рейтингу, и по сумме выплат на турнирах.

В сезоне белоруска стала чемпионкой турниров в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. Кроме того, она вышла в решающие матчи Открытых чемпионатов Австралии и США, но оба раза проиграла Елене Рыбакиной. В 2026 году Соболенко также выступила на Итоговом турнире WTA, который завершился 15 ноября.

Указанные суммы — именно призовые за участие в соревнованиях, а не весь доход спортсменок: в расчет не входят рекламные контракты и другие коммерческие поступления.