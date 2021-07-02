В Федерации отреагировали на оскорбление Касаткиной за поражение на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал оскорбление Дарьи Касаткиной полузащитником «Алании» Владимиром Хубуловым за поражение во втором круге Уимблдона.

«Не нужно обращать внимание на идиотов. Их много в спорте. Касаткиной тоже не надо в это ввязываться. Ерунда полная! Не надо сваливаться на такой уровень. Нужно быть выше драки и идти своим путем. Ограничить интернет теннисистам? Нет, это личное дело каждого. Я эту грязь вообще не читаю, смысл-то какой? Забивать мозги себе всяким...Это дело «Алании», пусть они разбираются. Если он действительно играет на ставках, то там тоже есть, кому разобраться. Нам какой смысл встревать в эту перепалку?», — сказал Тарпищев «СЭ».

Дарья Касаткина дважды подавала на матч при счете 6:5 даже вела 30:0, но в итоге проиграла Елене Остапенко со счетом 1:6, 6:3, 6:8 во втором круге Уимблдона.