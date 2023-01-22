Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» высказался о выходе российского теннисиста Карена Хачанова в четвертьфинал Australian Open. В 1/8 финала Хачанов обыграл японца Есихито Нисиоку (6:0, 6:0, 7:6 (7:4)).

«Карен уже был в полуфинале Большого шлема, у него есть опыт. Есть опыт побед на больших турнирах. Четвертьфинал — это важное достижение, но не думаю, что Карен это рассматривает как что-то сверх. Это отличный результат. Важно, что Карен в своих первых матчах показывает результат и уровень», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертьфинале Хачанов сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/8 финала Australian Open — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7).