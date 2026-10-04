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Потапова досрочно завершила сезон-2026 из-за проблем со здоровьем

Потапова досрочно завершила сезон-2026: «Мое тело все чаще дает мне понять, что пора остановиться»

Сергей Ярошенко

Представляющая Австрию теннисистка Анастасия Потапова сообщила о досрочном завершении сезона-2026.

«Мой сезон подошел к концу. К сожалению, в последнее время мое тело все чаще дает мне понять, что пора остановиться. Для меня это самый очевидный знак, что нужно сделать перерыв, дать организму необходимое время на восстановление и вернуться сильнее», — написала Потапова в соцсетях.

Последним турниром 25-летней Потаповой стал турнир в Пекине. Она снялась в матче второго круга против австрийки Синьи Краус.

В текущем сезоне Потапова дошла до финала турнира WTA 500 в Линце, где уступила Мирре Андреевой. Также теннисистка впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open и повторила свой лучший результат на «Ролан Гаррос», также дойдя до четвертого круга.

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Теннис
Анастасия Потапова
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