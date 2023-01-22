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Сегодня, 15:08

Селиваненко: «Хачанов является таким же фаворитом, как и большинство оставшихся в четвертьфинале»

Селиваненко оценил выступление Хачанова на Australian Open
Артем Бухаев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» оценил выступление российского теннисиста Карена Хачанова на Australian Open.

В 1/8 финала Хачанов обыграл японца Есихито Нисиоку — 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

«Карен является таким же фаворитом, как и большинство оставшихся на этой стадии. Можно сказать, что большинство может считать себя фаворитами. Учитываем, что несколько сильных игроков уже завершили свое выступление на Australian Open — претендентов на победу много», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертьфинале Хачанов сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/8 финала Australian Open — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7).

Australian Open
Карен Хачанов
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