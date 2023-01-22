Циципас за четыре часа победил Синнера и вышел в четвертьфинал Australian Open
Грек Стефанос Циципас в матче четвертого круга Australian Open в пяти сетах победил итальянца Янника Синнера — 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 4 часа.
В четвертьфинале Циципас сыграет с представителем Чехии Иржи Легечкой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Янник Синнер (Италия, 15) — 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3
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