Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:21

Циципас за четыре часа победил Синнера и вышел в четвертьфинал Australian Open

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Стефанос Циципас.
Фото AFP

Грек Стефанос Циципас в матче четвертого круга Australian Open в пяти сетах победил итальянца Янника Синнера — 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 4 часа.

В четвертьфинале Циципас сыграет с представителем Чехии Иржи Легечкой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Янник Синнер (Италия, 15) — 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Australian Open
Стефанос Циципас
1
12
Читайте также
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
В Турции предупредили о реакции Путина на просьбы Украины об оружии
Юрист посоветовал пенсионерам проверять свой индивидуальный лицевой счет
Die Zeit узнала о скандале в бундестаге из-за поставок танков Украине
В США 10 человек погибли из-за стрельбы в районе празднования китайского Нового года
Материалы сюжета: Australian Open 2023: вылет Медведева и Надаля, Рублев и Хачанов в игре
Циципас — о матче с Синнером: «Мне кажется, что я провел целую вечность на этом корте»
Селиваненко: «У Хачанова есть опыт побед на больших турнирах. Четвертьфинал — отличное достижение»
Селиваненко: «Хачанов является таким же фаворитом, как и большинство оставшихся в четвертьфинале»
Australian Open, 1/8 финала: Хачанов обыграл Нисиоку, Рыбакина победила Свентек и другие матчи
Тарпищев: «Медведев выступает неудачно? Мне кажется, он играет лучше, чем играл до этого»
Чесноков: «Хачанов прошел Нисиоку пешком, уровень сейчас у него космический»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко: «У Хачанова есть опыт побед на больших турнирах. Четвертьфинал — отличное достижение»

Циципас — о матче с Синнером: «Мне кажется, что я провел целую вечность на этом корте»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости