Мирра Андреева — Полина Кудерметова: во сколько начало матча турнира WTA в Пекине

Россиянка Мирра Андреева и представляющая Узбекистан Полина Кудерметова сыграют в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Пекине в воскресенье, 4 октября. Соревнования проходят на харде. Начало матча — в 6.00 по московскому времени.

В России матчи турниров ATP 500 и WTA 1000 в Пекине доступны в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по платной подписке. Трансляции также могут появляться в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Следить за счетом встречи можно в теннисном матч-центре «СЭ».

19-летняя Андреева занимает 5-е место в рейтинге WTA. В предыдущем круге она победила китаянку Юань Юэ (3:6, 6:0, 6:0).

23-летняя Кудерметова занимает 104-е место в рейтинге. Во втором круге она обыграла датчанку Клару Таусон (6:4, 4:6, 6:4).

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