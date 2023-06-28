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Тарпищев заявил, что все российские теннисисты, которые хотели принять участие в Уимблдоне, выступят в турнире

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что все российские теннисисты, которые хотели принять участие в Уимблдоне, выступят на турнире «Большого шлема».

«У нас был канал, чтобы помогать, но никто к нам не обратился, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Все, кто хотели, должны сыграть на Уимблдоне. Некоторые пропускают, потому что сезон травяной, короткий, если до Уимблдона у кого-то были проблемы с визами, пропустили подготовительные турниры, то смысла нет уже выступать. Надо уже готовиться к харду тогда».

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдонского турнира потребовали от теннисистов из России и Белоруссии доказательств разрыва спонсорских контрактов с компаниями из санкционных списков Великобритании.

Уимблдон-2023 пройдет 3-16 июля на травяных кортах в Лондоне.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Шамиль Тарпищев
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