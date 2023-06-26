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Сегодня, 17:13

Организаторы Уимблдона требуют от россиян разрыва контрактов со спонсорами под санкциями

Виталий Косик
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Организаторы Уимблдонского турнира потребовали от теннисистов из России и Белоруссии доказательств разрыва спонсорских контрактов с компаниями из санкционных списков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на BBC.

В марте 2023 года английский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе.

Спортсмены обязаны подписать декларацию о нейтралитете для участия в соревновании. Ранее была информация, что на турнир не будут допускать игроков, которые получают финансирование со стороны компаний из санкционного списка.

Новые формулировки, который были внесены в декларацию, требуют от спортсменов доказательств того, что подобное спонсорское соглашение с компаниями было расторгнуто.

Уимблдон-2023 пройдет 3-16 июля на травяных кортах в Лондоне.

Источник: РИА Новости
Теннис
Wimbledon
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