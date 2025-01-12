Рублев — о поражении от Комесаньи на Уимблдоне: «Я не видел причин жить. Мысли в голове меня убивали»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что тяжело пережил поражение от аргентинца Франциско Комесаньи на Уимблдоне-2024.

В июле 2024 года россиянин уступил аргентинцу, который тогда был 122-й ракеткой мира, в первом круге Уимблдона.

«Это был худший момент в моей жизни. Дело было не в теннисе. Дело было во мне, как будто после этого момента я не видел причин жить. Зачем? Это звучит немного драматично, но мысли в моей голове просто убивали меня, вызывали сильное беспокойство, и я больше не мог с этим справляться. У меня началось биполярное расстройство. Не знаю, можно ли так сказать. Но я сам все это начал. Теперь я чувствую себя лучше. Я понимаю, что происходило», — рассказал Рублев в интервью The Guardian.

По словам теннисиста, ему помогла работа с психологом, а перед ней он принимал антидепрессанты.

«После Уимблдона кое-что изменилось. Я принимал антидепрессанты, но они совсем не помогали. В конце концов я решил, что больше не хочу ничего принимать. Марат Сафин очень помог мне в разговоре. Он помог мне многое осознать. Тогда я начал работать с психологом. Я многое узнал о себе. Даже если я не чувствую себя счастливым, я больше не испытываю безумного беспокойства и стресса из-за того, что не понимаю, что делать со своей жизнью», — добавил Рублев.

В ночь на 14 января Рублев сыграет с бразильцем Жоау Фонсекой в первом круге Australian Open.