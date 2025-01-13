Янник Синнер из Италии и Николас Харри из Чили встретятся в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в понедельник, 13 января. Игра пройдет на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 6.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Результаты матчей Australian Open можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Синнер является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии и первой ракеткой мира. Харри занимает 34-е место в рейтинге ATP, на турнире 2024 года он выбыл в первом круге. Победитель этого матча встретится во втором круге с Тристаном Скулкейтом или Таро Дэниэлом.