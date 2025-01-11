Australian Open-2025, расписание и результаты 12 января: матчи Мирры Андреевой, Потаповой и Соболенко
12 января в первом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Мирра Андреева, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова.
Также на корт выйдет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
12 января, воскресенье
Первый круг
Мария Боузкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия) — 03.00 (мск)
Бернарда Пера (США) — Татьяна Мария (Германия)
Юлия Стародубцева (Украина) — Лейла Фернандес (Канада)
Вероника Эрьявец (Словения) — Сюзан Ламенс (Нидерланды)
Анка Алексия Тодони (Румыния) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 03.30 (предварительное время)
Клара Таусон (Дания) — Линда Носкова (Чехия) — 04.30 (предварительное время)
Диан Парри (Франция) — Донна Векич (Хорватия) — 05.30 (предварительное время)
Тамара Зиданшек (Словения) — Анастасия Потапова (Россия) — 06.00 (предварительное время)
Сонай Картал (Великобритания) — Джессика Бусас Манейро (Испания)
Кристина Букша (Испания) — Хлоэ Паке (Франция) — 07.00 (предварительное время)
Юле Нимайер (Германия) — Мая Хвалиньска (Польша)
Паула Бадоса (Испания) — Ван Синьюй (Китай) — 09.00 (предварительное время)
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Юань Юэ (Китай)
Нао Хибино (Япония) — Марта Костюк (Украина) — 09.30 (предварительное время)
Арина Соболенко (Белоруссия) — Слоан Стивенс (США) — 11.00 (предварительное время)
Анна Блинкова (Россия) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 13.00 (предварительное время)
Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр