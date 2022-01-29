Давид Феррер: «Если Надаль выиграет Australian Open, то споры о величайшем игроке в истории можно заканчивать»

Экс-третья ракетка мира Давид Феррер поделился мнением о финале Australian Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым.

«Если Рафа выиграет в воскресенье, то споры о величайшем игроке в истории можно заканчивать. Если Джокович в итоге не обойдет его, то Надаль будет величайшим игроком в истории», — приводит слова Феррера журналист Луиджи Гатто в Twitter.

Надаль за всю карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема», также как и Роджер Федерер и Новак Джокович.

Финал между Медведевым и испанским теннисистом состоится завтра, 30 января. Начало — в 11.30 мск.