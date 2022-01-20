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Сегодня, 15:56

Дмитрий Губерниев: «Даниил Медведев претендует на первое место в Австралии»

Губерниев считает, что теннисист Медведев претендует на победу в Australian Open
Мария Куцубеева
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева в матче второго круга Australian Open над австралийцем Ником Кирьосом (7:6, (7:1), 6:4, 4:6, 6:2).

«Медведев сейчас на ходу. У нас вообще мужской теннис на ходу, а Даниил — один из претендентов на победу в Австралии. Что тут сомневаться, это спорт. На турнирах «Большого шлема» каждый может каждого обыграть, сюрпризов тоже много. Мы надеемся, что Медведев пройдет как можно дальше. Конечно, он претендует на первое место. Что касается эпатажного Кирьоса, то самым эпатажным теннисистом был и остается Джон Макинрой. Остальные по сравнению с ним щеглы!» — сказал Губерниев «СЭ».

В третьем круге турнира в Австралии 25-летний Медведев встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

Australian Open проходит в Мельбурне и завершится 30 января.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Дмитрий Губерниев
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