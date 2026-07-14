Тимофеева и Яшина проиграли Чон и Питер в первом круге парного турнира в Афинах

Теннисистки из Узбекистана и России Мария Тимофеева и Екатерина Яшина проиграли представительницам Гонконга и Польши Чон Юдис и Катажене Питер в матче первого круга парного разряда турнира в Афинах — 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Чон и Питер выполнили 1 эйс, не допустили двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету их соперниц 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 4).

Во втором круге Чон и Питер сыграют с победительницами пары Маделейн Брукс/Изабель Ховерлаг (Великобритания/Нидерланды) — Момоко Кобори/Пенгтарн Плипуеч (Япония/Таиланд).

Афины (Греция)

Турнир WTA Vanda Pharmaceuticals Athens Open

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Чон Юдис/Катажена Питер (Гонконг/Польша, 3) — Мария Тимофеева/Екатерина Яшина (Узбекистан/Россия) — 6:4, 6:3