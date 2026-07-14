Россиянка Ибрагимова вышла во второй круг турнира в Яссах
Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова обыграла чешку Доминику Салкову в первом круге турнира в Яссах — 6:2, 7:5.
Встреча продлилась 1 час 56 минут.
Ибрагимова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов. На счету Салковой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойта из 9.
В следующем круге 21-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Ангелина Калинина (Украина).
Яссы (Румыния)
Турнир WTA UniCredit Iasi Open
Призовой фонд 283 347 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Алевтина Ибрагимова (Россия, Q) — Доминика Салкова (Чехия) — 6:2, 7:5
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