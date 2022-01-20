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Сегодня, 15:50

Реакции Медведева на болельщиков в Австралии стали новыми мемами

Анна Горшкова
Корреспондент

Реакции российского теннисиста Даниила Медведева на болельщиков во время матча с Ником Кирьосом стали новыми мемами в Twitter.

Пользователь @maisonpq выложил небольшой отрывок интервью Медведева на корте и подписал: «Сцены».

Twitter-аккаунт @tennis_gifs опубликовал реакцию Медведева после победы над Кирьосом (7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2) и оставил подпись: «Медведев против Арены, победил Медведев».

В третьем круге Australian Open 25-летний россиянин встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

Теннис
Даниил Медведев
Ник Кирьос
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