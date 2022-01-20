Реакции Медведева на болельщиков в Австралии стали новыми мемами

Реакции российского теннисиста Даниила Медведева на болельщиков во время матча с Ником Кирьосом стали новыми мемами в Twitter.

Пользователь @maisonpq выложил небольшой отрывок интервью Медведева на корте и подписал: «Сцены».

Twitter-аккаунт @tennis_gifs опубликовал реакцию Медведева после победы над Кирьосом (7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2) и оставил подпись: « Медведев против Арены, победил Медведев ».