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Сегодня, 22:47

Эрика Андреева не смогла выйти в третий круг US Open

Алина Савинова
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Эрика Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь во втором круге US Open-2024.

20-летняя россиянка на тай-брейке выиграла первый сет, но уступила в двух следующих — 7:6 (7:3), 1:6, 2:6. Встреча длилась 2 часа 30 минут.

Андреева за матч 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету ее соперницы, которая занимает 7-е место в рейтинге WTA, 20 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем круге китаянка сыграет против Юле Нимайер из Германии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Эрика Андреева (Россия) — 6:7 (3:7), 6:1, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/6/
Теннис
US Open
Эрика Андреева
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