Экс-россиянин Шевченко снялся с матча против Тиафо на US Open
Бывший российский хоккеист Александр Шевченко, выступающий на данный момент за Казахстан, не смог доиграть матч против Фрэнсиса Тиафо из США во втором круге US Open.
23-летний спортсмен отказался от продолжения игры при счете 4:6, 1:6, 0:1. Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.
Следующим соперником Тиафо станет победитель встречи Бен Шелтон (США, 13) — Роберто Баутиста Агут (Испания).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока
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