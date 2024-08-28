Экс-россиянин Шевченко снялся с матча против Тиафо на US Open

Бывший российский хоккеист Александр Шевченко, выступающий на данный момент за Казахстан, не смог доиграть матч против Фрэнсиса Тиафо из США во втором круге US Open.

23-летний спортсмен отказался от продолжения игры при счете 4:6, 1:6, 0:1. Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.

Следующим соперником Тиафо станет победитель встречи Бен Шелтон (США, 13) — Роберто Баутиста Агут (Испания).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока