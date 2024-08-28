Зверев вышел в третий круг US Open
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Александра Мюллера во втором круге US Open — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.
Игра продолжалась 2 часа 29 минут.
В третьем круге Зверев сыграет с Томасом Мартином Этчеверри (Аргентина).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Александр Мюллер (Франция, WC) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1
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