Чесноков назвал Медведева главным разочарованием Уимблдона-2026

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал выступление Даниила Медведева на Уимблдоне-2026.

30-летний россиянин Медведев проиграл немцу Яну-Ленарду Штруффу в матче третьего круга турнира со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.

«Для меня главным разочарованием стал Даниил Медведев. Все-таки он игрок топ-10, а его соперник был явно ниже уровнем. Мне кажется, что в матче с Медведевым он ничего сверхъестественного не показал. Я не знаю, как можно было проиграть 2 сета подряд, ведя со счетом 5:2», — цитирует Чеснокова ТАСС.