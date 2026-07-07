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Чесноков назвал Медведева главным разочарованием Уимблдона-2026

Сергей Ярошенко

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал выступление Даниила Медведева на Уимблдоне-2026.

30-летний россиянин Медведев проиграл немцу Яну-Ленарду Штруффу в матче третьего круга турнира со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.

«Для меня главным разочарованием стал Даниил Медведев. Все-таки он игрок топ-10, а его соперник был явно ниже уровнем. Мне кажется, что в матче с Медведевым он ничего сверхъестественного не показал. Я не знаю, как можно было проиграть 2 сета подряд, ведя со счетом 5:2», — цитирует Чеснокова ТАСС.

После четвертого круга Уимблдона в розыгрыше не осталось ни одного российского спортсмена.

Медведев является победителем 23 турниров ATP в одиночном разряде. В 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США.

Даниил Медведев.Медведев обидно проиграл на Уимблдоне. Вел с брейками в каждом из сетов, но не удержал преимущество

Источник: ТАСС
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Теннис
Уимблдон
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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