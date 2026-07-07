Тарпищев: «Медведев на Уимблдоне играл не так, как надо на травяных кортах»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление Даниила Медведева на Уимблдоне-2026.

30-летний россиянин Медведев проиграл немцу Яну-Ленарду Штруффу в матче третьего круга турнира со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.

«На траве нельзя играть в такой теннис, какой играл Медведев. Ведя в счете, контролируя встречу, так проиграть. Потом наделал ошибок, которые только усугубили ситуацию. Надо играть так, чтобы доставлять максимум неприятностей сопернику, а не так, как ты хочешь. Вот результат», — цитирует Тарпищева ТАСС.

После четвертого круга Уимблдона в розыгрыше не осталось ни одного российского спортсмена.

Медведев является победителем 23 турниров ATP в одиночном разряде. В 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США.