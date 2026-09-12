Хачанов верит, что может выиграть турнир «Большого шлема»: «Все возможно. Иначе меня бы здесь не было»

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос, верит ли он, что сумеет однажды выйти в финал или одержать победу на турнире «Большого шлема».

12 сентября россиянин уступил немцу Александру Звереву в полуфинале Открытого чемпионата США-2026 — 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).

«Да, я в это верю. Я твердо в это верю. Если бы не верил, наверное, меня бы сейчас здесь не было.

Как я уже сказал, после нескольких разочаровывающих турниров и сложной первой половины сезона я здесь, в полуфинале. Я говорю это не для того, чтобы хвастаться тем, какой я невероятный, а чтобы показать, что все возможно.

Мне нужно стараться чаще выходить на этот уровень и сохранять такую стабильность. Сейчас это моя цель. Если у меня получится, у меня будет шанс. Думаю, это так», — приводит слова Хачанова Punto de Break.

В финале US Open-2026 Зверев встретится с американцем Беном Шелтоном.