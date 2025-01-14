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Сегодня, 17:00

Australian Open-2025, расписание 15 января: матчи Мирры Андреевой, Самсоновой и Шнайдер

Владислав Маслов
Корреспондент
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Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото Reuters
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 15 января.

15 января во втором круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Людмила Самсонова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.

Также свои матчи проведут Арина Соболенко и Кори Гауфф — 1-я и 3-я ракетки мира соответственно.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Янник Синнер, Арина Соболенко. Australian Open 2025: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

15 января. Второй круг

03.00. Моюка Учиджима — Мирра Андреева

03.00. Сюзан Ламенс — Белинда Бенчич

03.00. Татьяна Мария — Клара Таусон

03.00. Лаура Зигемунд — Циньвэнь Чжэн

03.00. Людмила Самсонова — Ольга Данилович

03.00. Магдалена Фрех — Анна Блинкова

03.30. Арина Соболенко — Джессика Бусас Манейро

03.30. Элиза Мертенс — Джессика Пегула

04.10. Кристина Букша — Лейла Фернандес

04.10. Каролина Мухова — Наоми Осака

04.20. Анастасия Павлюченкова — Анастасия Потапова

07.30. Юле Нимайер — Марта Клстюк

07.30. Хэрриет Дарт — Донна Векич

09.00. Диана Шнайдер — Айла Томлянович

11.00. Кори Гауфф — Джоди Анна Беррейдж

12.40. Паула Бадоса — Талия Гибсон

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Теннис
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