Australian Open 2025: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»
Ответы на основные вопросы о стартовом «мейджоре» в 2025 году.
- Когда и где пройдет Australian Open 2025
- Даты и расписание Australian Open 2025 (одиночный разряд)
- Участники Australian Open 2025
- Россияне на Australian Open 2025
- Кто из звезд пропустит Australian Open 2025
- Призовой фонд Australian Open 2025
- Фавориты и действующие чемпионы Australian Open
- Что говорят участники Australian Open 2025
- Где смотреть Australian Open 2025
Когда и где пройдет Australian Open 2025
Матчи основной сетки Australian Open 2025 стартуют в воскресенье, 12 января, и завершатся через две недели — 26 января. Первый в сезоне турнир «Большого шлема» проходит на кортах с хардовым покрытием в спортивном комплексе «Мельбурн-Парк» в Мельбурне (Австралия). Комплекс включает в себя несколько открытых кортов и три крупные площадки с раздвигающейся крышей — арены Рода Лейвера (вмещает 14 820 зрителей), Джона Кейна (10 300) и Маргарет Корт (7 500).
В программу Australian Open войдут соревнования в одиночном разряде мужчин и женщин, в парном разряде (мужские, женские, смешанные пары) юниорские турниры, матчи легенд и теннис на колясках.
Даты и расписание Australian Open 2025 (одиночный разряд)
Турнир «Большого шлема» в Мельбурне открывает соревнования основной сетки в воскресенье по местному времени. После этого участники будут играть на выбывание, в мужском и женском турнире чемпиону нужно выиграть семь матчей.
12 января, воскресенье
Первый круг, мужчины и женщины
13 января, понедельник
Первый круг, мужчины и женщины
14 января, вторник
Первый круг, мужчины и женщины
15 января, среда
Второй круг, мужчины и женщины
16 января, четверг
Второй круг, мужчины и женщины
17 января, пятница
Третий круг, мужчины и женщины
18 января, суббота
Третий круг, мужчины и женщины
19 января, воскресенье
Четвертый круг, мужчины и женщины
20 января, понедельник
Четвертый круг, мужчины и женщины
21 января, вторник
Четвертьфинал, мужчины и женщины
22 января, среда
Четвертьфинал, мужчины и женщины
23 января, четверг
Полуфинал, женщины
24 января, пятница
Полуфинал, мужчины
25 января, суббота
Финал, женщины
26 января, воскресенье
Финал, мужчины
Участники Australian Open 2025
В основной сетке как мужского, так и женского турнира примут участие по 128 игроков. 16 из них отбираются через квалификацию, в которой стартовали 128 человек. Еще по восемь теннисистов автоматически получили место в основной сетке благодаря специальным приглашениям — wild card. В мужской турнир были приглашены Стэн Вавринка, Тристан Шулкэйт, Ли Ту, Джеймс Маккейб, Касидит Самрей, Омар Ясика, Люка Пуй и Нишеш Басаваредди. У женщин wild card получили Дарья Сэвилл, Айла Томлянович, Талия Гибсон, Эмерсон Джонс, Майя Джойнт, Чжан Шуай, Клое Паке и Ива Йович.
Основные места в сетке после жеребьевки заняли «сеяные» теннисисты из топ-рейтингов ATP и WTA. Первая ракетка мира и три его ближайших преследователя занимают позиции в четырех разных четвертях.
Россияне на Australian Open 2025
Теннисисты из России и Белоруссии продолжают выступать в туре в нейтральном статусе.
В мужском одиночном турнире стартуют пятеро российских теннисистов: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов.
В женской сетке места получили 12 россиянок: Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченко, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Эрика Андреева. Плюс через квалификацию в первый круг пробилась Полина Кудерметова.
Соперники россиян в первом круге AO-2025:
- Даниил Медведев (5) — Касидит Самреей (Таиланд)
- Андрей Рублев (9) — победитель квалификации
- Карен Хачанов (19) — Адриан Маннарино (Франция)
- Роман Сафиуллин — Танаси Коккинакис (Австралия)
- Павел Котов — победитель квалификации
- Дарья Касаткина (9) — Виктория Томова (Болгария)
- Диана Шнайдер (12) — Элизабетта Коччиаретто (Италия)
- Анна Калинская (13) — победительница квалификации
- Мирра Андреева (14) — Мари Бузкова (Чехия)
- Людмила Самсонова (25) — Камилла Рахимова
- Екатерина Александрова (26) — Эмма Радукану (Великобритания)
- Анастасия Павлюченкова (27) — Юань Юэ (Китай)
- Анастасия Потапова — победительница квалификации
- Анна Блинкова — Дарья Сэвилл (Австралия)
- Вероника Кудерметова — Оливия Гадеки (Австралия)
- Эрика Андреева — Чжэн Сайсай (Китай)
- Полина Кудерметова — Магдалена Френхт (Польша, 23)
Кто из звезд пропустит Australian Open 2025
В Открытом чемпионате Австралии примут участие почти все ведущие теннисисты. В женском турнире не сыграет 10-я ракетка мира Барбора Крейчикова, 45-й номер рейтинга Каролина Плишкова, победительница US Open-2019 Бьянка Андрееску, а также бывшие первые ракетки планеты Симона Халеп, Каролина Возняцки и Винус Уильямс. В мужском турнире мы не увидим Себастьяна Офнера, Эмиля Руусувуори, а также завершившего карьеру Рафаэля Надаля.
Призовой фонд Australian Open 2025
Сумма призовых в мужском и женском турнирах распределяется одинаково. Начисления производятся в австралийских долларах, цифры ниже — в долларах США (по курсу на 7 января 2025 года).
- Первый круг — $ 82 500
- Второй круг — $ 125 000
- Третий круг — $ 181 250
- Четвертый круг — $ 262 500
- 1/4 финала — $ 415 625
- 1/2 финала — $ 687 500
- Финал — $ 1 187 500
- Чемпион — $ 2 187 500
Общий призовой фонд Australian Open вырос примерно на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом — 96,5 миллиона австралийских долларов, или 59,8 миллиона долларов США.
Фавориты и действующие чемпионы Australian Open
Действующим чемпионом Australian Open в мужском турнире является Янник Синнер из Италии, а в женском — Арина Соболенко из Белоруссии. Синнер и Соболенко в данный момент — первые ракетки мира и считаются фаворитами в своих турнирах по версии букмекеров. Также у мужчин высоко оцениваются шансы Карлоса Алькараса, Новака Джоковича, Александра Зверева и Даниила Медведева, а у женщин — Иги Свентек, Кори Гауфф, Елены Рыбакиной и Чжен Цзинвэнь.
Потенциальные четвертьфиналы для наиболее высоко «сеяных» игроков у мужчин:
- Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минаур (Австралия, 8)
- Тейлор Фриц (США, 4) — Даниил Медведев (Россия, 5)
- Новак Джокович (Сербия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 3)
- Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Александр Зверев (Германия, 2)
Потенциальные четвертьфиналы для наиболее высоко «сеяных» игроков у женщин:
- Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Циньвэнь Чжэн (Китай, 5)
- Коко Гауфф (США, 3) — Джессика Пегула (США, 7)
- Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Жасмин Паолини (Италия, 4)
- Эмма Наварро (США, 8) — Ига Свентек (Польша, 2)
Что говорят участники Australian Open 2025
«Каждый турнир «Большого шлема» уникальный. Особенно это ощущается в начале сезона, после того, как теннисисты работали над улучшением игры. Постараюсь показать хороший теннис, хоть это и будет сложно. Приятно возвращаться туда, где мне нравится играть. Приезжать в качестве игрока, защищающего титул, — это особенное чувство», — сказал Янник Синнер в интервью пресс-службе Открытого чемпионата Австралии.
«Я определенно чувствую свою игру довольно хорошо. Ментально, физически я буду готова выйти на Australian Open. Очень довольна тем, как прошла неделя. Победа на турнире в Брисбене очень важна. Я уверена в своей игре и чувствую воодушевление. Мне нравится играть здесь и биться за мечту. Это условия, в которых я чувствую себя комфортно. С воодушевлением жду Australian Open», — приводит сайт WTA слова Арины Соболенко.
Где смотреть Australian Open 2025
У российских телеканалов и онлайн-площадок нет приобретенных прав на показ матчей Australian Open. Неофициальные трансляции будут появляться в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и Telegram-каналах.
«СЭ» будет вести онлайн-трансляции интересных матчей отдельных игровых дней. Расписание и сетки турнира, результаты игр AO 2025 вы можете изучать в разделе «Большой шлем» на нашем сайте.