Тренер Алькараса — о финале «Ролан Гаррос»: «Карлос всегда был отличным бойцом»

Тренер второй ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро прокомментировал победу своего подопечного над итальянцем Янником Синнером в финале «Ролан Гаррос». Матч завершился со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу испанца.

«Не многие игроки могут подняться после чего-то подобного. Он всегда был отличным бойцом. Было сложно стоять на своем, но мы знали, что он будет бороться до последнего вздоха. Я не удивлен, что он сделал это в такой сложной ситуации, с тремя матчболами, потому что он делал это всегда. Я был на всех его турнирах с детства», — приводит слова Ферреро Mundo Deportivo.

22-летний испанец выиграл пятый турнир «Большого шлема» и второй «Ролан Гаррос» в карьере.